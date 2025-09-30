Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Шанхае после титула на турнире в Токио

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не сыграет на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который пройдёт с 1 по 12 октября. Об этом он сообщил после победы на соревнованиях ATP-500 в Токио (Япония).

«С большим разочарованием сообщаю, что в этом году не смогу сыграть в Шанхае! К сожалению, у меня возникли некоторые проблемы со здоровьем, и после обсуждения с командой мы пришли к выводу, что лучшим решением будет отдохнуть и восстановиться.

С нетерпением ждал возможности снова выступить перед замечательными болельщиками в Шанхае. Надеюсь скоро вернуться и увидеть своих китайских фанатов в следующем году!» — написал Алькарас на личной странице в соцсетях.