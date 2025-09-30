Скидки
Селиваненко — об отказе Медведева: обидно, игра Даниила позволяла рассчитывать на многое

Аудио-версия:
Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на отказ Даниила Медведева от продолжения полуфинального матча турнира в Пекине.

«В целом до концовки второго сета полуфинала с Тьеном, Даниил играл в свой привычный теннис. Было видно, что всё получалось, а он получал удовольствие от игры. Но, как достаточно часто бывает в теннисе, не сумев удержать преимущество, когда до победы оставалась пара удачных розыгрышей, ход матча развернулся в обратную сторону, наложившись ещё и на судороги Даниила.

Конечно, такое завершение турнира всегда обидно. Тем более качество игры Даниила позволяло рассчитывать на многое», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Российский теннисист Даниил Медведев снялся во время полуфинала турнира в Пекине при счёте 7:5, 5:7, 0:4 в матче с американцем Лёнером Тьеном.

