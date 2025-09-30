Даниил Медведев оценил противоречивое решение судьи во время полуфинала в Пекине

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о решении судьи на вышке дать ему предупреждение за «недостаточные усилия» по ходу третьего сета в полуфинале турнира в Пекине с американцем Лёнером Тьеном (7:5, 5:7, 0:4 Rt).
«Ну, странное решение. Потому что если переводить дословно, это звучит как «правило лучшего усилия». То есть ты должен прикладывать своё лучшее усилие, когда [находишься] на корте.
Я прикладывал максимально лучшее. Не мог ходить, поэтому мне было тяжело сдвигаться с места. Тогда поменяйте название правила. Как ему и сказал на корте – прикладывал свои лучшие усилия.
Не знаю, на US Open было то же самое: не очень себя вёл весь матч, но там и так был матчбол. А какие-то решения против меня – зачем? Если бы он дал [Бенжамену] Бонзи пробить ещё раз со второй подачи, я бы, скорее всего, ошибся, и матча бы не было дальше. И тут то же самое: зачем этим заниматься, не знаю», — приводит слова Медведева Sports.ru.
