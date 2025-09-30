Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев оценил противоречивое решение судьи во время полуфинала в Пекине

Даниил Медведев оценил противоречивое решение судьи во время полуфинала в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о решении судьи на вышке дать ему предупреждение за «недостаточные усилия» по ходу третьего сета в полуфинале турнира в Пекине с американцем Лёнером Тьеном (7:5, 5:7, 0:4 Rt).

Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		7 4
7 		5 0
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Ну, странное решение. Потому что если переводить дословно, это звучит как «правило лучшего усилия». То есть ты должен прикладывать своё лучшее усилие, когда [находишься] на корте.

Материалы по теме
Фото
Даниил Медведев: почему каждый судья в мире пытается меня запугать?

Я прикладывал максимально лучшее. Не мог ходить, поэтому мне было тяжело сдвигаться с места. Тогда поменяйте название правила. Как ему и сказал на корте – прикладывал свои лучшие усилия.

Не знаю, на US Open было то же самое: не очень себя вёл весь матч, но там и так был матчбол. А какие-то решения против меня – зачем? Если бы он дал [Бенжамену] Бонзи пробить ещё раз со второй подачи, я бы, скорее всего, ошибся, и матча бы не было дальше. И тут то же самое: зачем этим заниматься, не знаю», — приводит слова Медведева Sports.ru.

Материалы по теме
«Мозги не позволили доиграть». Медведев объяснил решение сняться с полуфинала в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android