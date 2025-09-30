Скидки
Главная Теннис Новости

Определились финалисты турнира ATP-500 в Пекине

Комментарии

На турнире категории АТР-500 в китайском Пекине завершились поединки стадии 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований. Матч за титул в столице Китая состоится завтра, 1 октября.

Теннис. Турнир АТР-500 в Пекине (Китай). Финал:

Пекин (м). Финал
01 октября 2025, среда. 09:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Теннисисты никогда не играли друг с другом на уровне ATP. В полуфинале Синнер победил австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Тьен одолел россиянина Даниила Медведева, который снялся с матча 1/2 финала при счёте 5:7, 7:5, 4:0 в пользу американца.

Синнер сыграет в финале соревнований в Пекине третий раз подряд. В 2023 году он стал чемпионом турнира, в 2024-м — проиграл в финале.

