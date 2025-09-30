Определились финалисты турнира ATP-500 в Пекине

На турнире категории АТР-500 в китайском Пекине завершились поединки стадии 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований. Матч за титул в столице Китая состоится завтра, 1 октября.

Теннис. Турнир АТР-500 в Пекине (Китай). Финал:

Янник Синнер (Италия, 1) — Лёнер Тьен (США).

Теннисисты никогда не играли друг с другом на уровне ATP. В полуфинале Синнер победил австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Тьен одолел россиянина Даниила Медведева, который снялся с матча 1/2 финала при счёте 5:7, 7:5, 4:0 в пользу американца.

Синнер сыграет в финале соревнований в Пекине третий раз подряд. В 2023 году он стал чемпионом турнира, в 2024-м — проиграл в финале.