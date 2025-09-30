Определились финалисты турнира ATP-500 в Пекине
Поделиться
На турнире категории АТР-500 в китайском Пекине завершились поединки стадии 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований. Матч за титул в столице Китая состоится завтра, 1 октября.
Теннис. Турнир АТР-500 в Пекине (Китай). Финал:
- Янник Синнер (Италия, 1) — Лёнер Тьен (США).
Пекин (м). Финал
01 октября 2025, среда. 09:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Теннисисты никогда не играли друг с другом на уровне ATP. В полуфинале Синнер победил австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 4:6, 6:2. Тьен одолел россиянина Даниила Медведева, который снялся с матча 1/2 финала при счёте 5:7, 7:5, 4:0 в пользу американца.
Синнер сыграет в финале соревнований в Пекине третий раз подряд. В 2023 году он стал чемпионом турнира, в 2024-м — проиграл в финале.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 сентября 2025
-
17:55
-
17:47
-
17:47
-
17:36
-
17:24
-
17:14
-
16:55
-
16:44
-
16:29
-
16:25
-
16:13
-
16:00
-
15:30
-
15:19
-
15:07
-
14:53
-
14:41
-
14:41
-
14:34
-
14:29
-
14:23
-
14:15
-
13:47
-
13:35
-
13:25
-
13:19
-
13:02
-
12:57
-
12:48
-
12:29
-
12:07
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:32