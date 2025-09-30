Синнер первым установил рекорд ATP среди игроков до 25 лет после достижения Федерера

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий второе место в мировом рейтинге, стал первым после швейцарца Роджера Федерера игроком, выигравшим 13 полуфиналов подряд на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) до 25 лет. Федерер достиг подобной отметки в 2006 году.

Во вторник, 30 сентября, Синнер стал победителем полуфинального матча открытого чемпионата Китая по теннису. Он одолел австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 4:6, 6:2. В финале турнира в Пекине он встретится с американцем Лёнером Тьеном, в полуфинальном матче с которым снялся россиянин Даниил Медведев.

24-летний Синнер является обладателем четырёх титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.