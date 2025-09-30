«Рад за все его успехи». Фриц обратился к Алькарасу после финала турнира в Токио
Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обратился к шестикратному победителю турниров «Большого шлема» испанцу Карлосу Алькарасу после поражения в финале турнира ATP-500 в Токио (Япония). Тейлор уступил со счётом 4:6, 4:6.
Токио (м). Финал
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Во-первых, просто хочу поздравить Карлоса с турниром. Он лучший игрок в мире не просто так, к тому же Алькарас отличный парень. Рад за все его успехи», — сказал Фриц на церемонии награждения.
Для Алькараса титул турнира в Токио стал 24-м в карьере. В рейтинге он не наберёт очков, поскольку выиграл турнир аналогичной категории в Пекине в прошлом году и защищал очки.
