«Рад за все его успехи». Фриц обратился к Алькарасу после финала турнира в Токио

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обратился к шестикратному победителю турниров «Большого шлема» испанцу Карлосу Алькарасу после поражения в финале турнира ATP-500 в Токио (Япония). Тейлор уступил со счётом 4:6, 4:6.

«Во-первых, просто хочу поздравить Карлоса с турниром. Он лучший игрок в мире не просто так, к тому же Алькарас отличный парень. Рад за все его успехи», — сказал Фриц на церемонии награждения.

Для Алькараса титул турнира в Токио стал 24-м в карьере. В рейтинге он не наберёт очков, поскольку выиграл турнир аналогичной категории в Пекине в прошлом году и защищал очки.