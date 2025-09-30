Анисимова обыграла Мухову и стала первой четвертьфиналисткой турнира WTA-1000 в Пекине

Четвёртая ракетка мира американка Аманда Анисимова одержала победу над чешкой Каролиной Муховой (15-й номер рейтинга) в четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте чуть более двух часов. За это время Анисимова сделала один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. В активе Муховой шесть подач навылет, одна двойная ошибка и три из восьми выигранных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале «тысячника» в Пекине Анисимова сыграет с победительницей пары Жасмин Паолини (Италия, 6) — Мари Боузкова (Чехия).

Действующая чемпионка турнира в Пекине — американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она победила Мухову со счётом 6:1, 6:3.