Тьен — первый тинейджер из США с 2002 года, кто несколько раз обыграл чемпиона ТБШ

52-я ракетка мира, 19-летний американский теннисист Льёнер Тьен после победы над чемпионом US Open — 2021 россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP-500 в Пекине (Китай) стал первым американским тинейджером, который одержал несколько побед на уровне ATP над чемпионом турниров «Большого шлема» с 2002 года, когда это сделал Энди Роддик.

Тьен вышел в финал турнира в Пекине после снятия Медведева при счёте 5:7, 7:5, 0:4. Ранее в 2025 году американец обыграл россиянина во втором круге Australian Open (6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7). Счёт личных встреч стал 2:0 в пользу Лёнера.

Тьен в финале соревнований в Пекине сыграет с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.