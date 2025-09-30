Кори Гауфф — третья по возрасту теннисистка, достигшая 20 четвертьфиналов на «тысячниках»
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала третьим самым молодым игроком, достигшим 20 четвертьфиналов на турнирах Tier 1/WTA-1000 с момента введения этого формата в 1990 году. Об этом сообщает OptaAce. Она уступает по возрасту только Мартине Хингис и Марии Шараповой.
Пекин (ж). 4-й круг
30 сентября 2025, вторник. 06:10 МСК
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|2
|
|7 7
|6
Кори Гауфф
К. Гауфф
Гауфф вышла в 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В четвёртом круге она одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (16-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. В 1/4 финала соревнований Кори сыграет с немецкой теннисисткой Евой Лис (66-я в рейтинге).
