Алькарас стал шестым теннисистом в XXI веке, который выиграл восемь трофеев за сезон
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал шестым теннисистом в XXI веке, который смог выиграть минимум восемь титулов за один сезон.
Сегодня, 30 сентября, испанец обыграл Тейлора Фрица из США со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира ATP-500 в Токио и завоевал восьмой трофей в сезоне. В 2025 году Алькарас также выигрывал турнир ATP-500 в Роттердаме, «Мастерс» в Монте-Карло, «Мастерс» в Риме, «Ролан Гаррос», турнир ATP-500 в Лондоне, «Мастерс» в Цинциннати и US Open.
В XXI веке минимум восемь трофеев за сезон выигрывали Янник Синнер, Энди Маррей, Новак Джокович (дважды), Рафаэль Надаль (трижды), Роджер Федерер (четыре раза).
