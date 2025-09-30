Анисимова — шестая, кто родился после 2000 года и достиг 5 четвертьфиналов на «тысячниках»

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова стала шестой теннисисткой, которая родилась после 2000 года и достигла пяти и более четвертьфиналов на турнирах категории WTA-1000 после Бьянки Андрееску, Иги Швёнтек, Кори Гауфф, Чжэн Циньвэнь и Мирры Андреевой.

В четвёртом круге «тысячника» в Пекине Аманда обыграла 15-ю ракетку мира Каролину Мухову из Чехии. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:2, 6:4. В четвертьфинале американка сыграет с победительницей матча Жасмин Паолини (Италия) — Мари Боузкова (Чехия).

Действующая чемпионка турнира в Пекине — американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она победила Мухову со счётом 6:1, 6:3.