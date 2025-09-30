Журналист объяснил, почему де Минор выиграл у Синнера всего два сета за 11 очных матчей

Журналист Хосе Морон высказал мнение, почему австралийский теннисист Алекс де Минор выиграл только два сета за 11 очных матчей со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. В полуфинале турнира ATP 500 в Пекине победа осталась за Синнером со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

«Проблема Де Минора в матчах с Синнером заключается в том, что он всегда бьёт одним и тем же ударом, против которого итальянец чувствует себя очень комфортно.

Алекс может выиграть розыгрыш, дойдя до крайности и выложившись на полную. Но это единичный случай. Очень сложно, если не невозможно, поддерживать такой темп три часа подряд.

Поэтому неудивительно, что ему удалось выиграть всего два сета в одиннадцати матчах. Без изменения высоты удара, скорости и других приёмов, победить Синнера очень сложно. Особенно учитывая, что итальянец играет в ту же игру лучше, чем он: играет стеной с задней линии и задаёт очень высокий темп, управляя мячом", — написал Морон на странице в соцсети Х.

В финале турнира в Пекине Синнер сыграет с американцем Лёнером Тьеном, победившим Даниила Медведева.