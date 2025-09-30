Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Журналист объяснил, почему де Минор выиграл у Синнера всего два сета за 11 очных матчей

Журналист объяснил, почему де Минор выиграл у Синнера всего два сета за 11 очных матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Хосе Морон высказал мнение, почему австралийский теннисист Алекс де Минор выиграл только два сета за 11 очных матчей со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. В полуфинале турнира ATP 500 в Пекине победа осталась за Синнером со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 09:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Проблема Де Минора в матчах с Синнером заключается в том, что он всегда бьёт одним и тем же ударом, против которого итальянец чувствует себя очень комфортно.

Алекс может выиграть розыгрыш, дойдя до крайности и выложившись на полную. Но это единичный случай. Очень сложно, если не невозможно, поддерживать такой темп три часа подряд.

Поэтому неудивительно, что ему удалось выиграть всего два сета в одиннадцати матчах. Без изменения высоты удара, скорости и других приёмов, победить Синнера очень сложно. Особенно учитывая, что итальянец играет в ту же игру лучше, чем он: играет стеной с задней линии и задаёт очень высокий темп, управляя мячом", — написал Морон на странице в соцсети Х.

В финале турнира в Пекине Синнер сыграет с американцем Лёнером Тьеном, победившим Даниила Медведева.

Материалы по теме
Какая драма! Медведев снялся с почти выигранного полуфинала — его накрыли судороги
Какая драма! Медведев снялся с почти выигранного полуфинала — его накрыли судороги
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android