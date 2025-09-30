Швёнтек установила уникальное достижение на турнире WTA-1000 в Пекине
Поделиться
Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в истории, которая одержала победу в своих первых восьми матчах на турнире категории WTA-1000 в Пекине. Вчера, 29 сентября, Швёнтек обыграла Камилу Осорио в третьем круге (6:0, отказ Осорио).
Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2025, понедельник. 09:40 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|
Камила Осорио
К. Осорио
Турнир в Пекине проводят с 2004 года. На текущем «тысячнике» Швёнтек начала свой путь со второго круга и уже выиграла два матча. В 2024 году полька не участвовала в соревнованиях, а в 2023-м, впервые выступая в Пекине, стала чемпионкой, одержав победы в шести встречах.
В четвёртом круге турнира в Пекине Швёнтек сыграет с американкой Эммой Наварро, получившей 16-й номер посева.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 сентября 2025
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
18:54
-
18:37
-
18:14
-
18:11
-
17:55
-
17:47
-
17:47
-
17:36
-
17:24
-
17:14
-
16:55
-
16:44
-
16:29
-
16:25
-
16:13
-
16:00
-
15:30
-
15:19
-
15:07
-
14:53
-
14:41
-
14:41
-
14:34
-
14:29
-
14:23
-
14:15
-
13:47
-
13:35
-
13:25
-
13:19
-
13:02
-
12:57