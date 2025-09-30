Швёнтек установила уникальное достижение на турнире WTA-1000 в Пекине

Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала первой теннисисткой в истории, которая одержала победу в своих первых восьми матчах на турнире категории WTA-1000 в Пекине. Вчера, 29 сентября, Швёнтек обыграла Камилу Осорио в третьем круге (6:0, отказ Осорио).

Турнир в Пекине проводят с 2004 года. На текущем «тысячнике» Швёнтек начала свой путь со второго круга и уже выиграла два матча. В 2024 году полька не участвовала в соревнованиях, а в 2023-м, впервые выступая в Пекине, стала чемпионкой, одержав победы в шести встречах.

В четвёртом круге турнира в Пекине Швёнтек сыграет с американкой Эммой Наварро, получившей 16-й номер посева.