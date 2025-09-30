Скидки
Главная Теннис Новости

Впервые в истории турнира в Пекине несколько американок вышли в 1/4 финала

Впервые в истории турнира в Пекине несколько американок вышли в 1/4 финала
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф и четвёртый номер мирового рейтинга Аманда Анисимова вышли в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в женском одиночном разряде. С момента основания турнира в 2004 году впервые несколько американок достигли этой стадии.

В четвёртом круге Гауфф одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (16-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. Анисимова на этой же стадии оказалась сильнее Каролины Муховой из Чехии (15-я в рейтинге) со счётом 1:6, 6:2, 6:4.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Кори Гауфф является действующей чемпионкой соревнований.

