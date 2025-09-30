«Сказать «замолчите» моей команде было некрасиво». Гауфф — о конфликте с Бенчич в Пекине

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о конфликте с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич во время их очного матча 1/8 финала на турнире в Пекине (Китай). Счёт встречи — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу американки.

— Во втором сете явно была напряжённость. Можешь рассказать, как ты это пережила и как отреагировала?

— Она что-то сказала моей команде, но точно не знала что. Мне сообщили, что она сказала: «Замолчите». Я этого не слышала, могу судить только по рассказам. Думаю, она расстроилась, потому что меня поддерживали. В зале была тишина, поэтому хорошо слышны голоса. Даже в предыдущих поединках я хорошо слышала команды соперниц именно из-за тишины здесь. Мне лично это не мешает, просто попросила её быть уважительной. Всегда была дружелюбна с её командой вне корта, между нами всегда были хорошие отношения, мне не понравился тот комментарий в адрес моей команды, вот и всё.

Считаю, она имеет право расстраиваться, однако могу отвечать, как считаю нужным. В следующем гейме я была расстроена, ситуация вывела меня из себя, допустила три двойные ошибки. Но потом сказала себе: «Ни в коем случае не собираюсь проигрывать этот матч». В некотором смысле этот момент мне помог — иногда играю лучше, когда раздражена, не на себя, а на что-то другое. В целом не люблю конфликты, ссоры на корте. Но такое случается. Это спорт. Рада, что сегодня всё сложилось для меня хорошо. Со мной нечасто происходят споры с соперницами во время матча. Помню всего два таких случая за всю карьеру.

Первый случился на US Open — это было довольно известно. И вот сегодня: не начинаю конфликт, но сразу отвечаю, если на меня нападают. Мне не нравится, когда люди проявляют неуважение к другим. Сказать «замолчите» моей команде было некрасиво. Они просто аплодировали после моего выигранного очка. Худшее — поссориться и при этом проиграть. Это двойное поражение. Просто хотела выиграть, чтобы оказаться в правильном положении сегодня. Конечно, очень уважаю Белинду. Она отличный игрок, вернулась после рождения ребёнка и играет очень хорошо. Хотелось бы, чтобы сегодня ничего такого не случилось, но так получилось. Вторая часть сезона тяжёлая, мы все устали и измотаны, как физически, так и морально, — сказала Гауфф на пресс-конференции.