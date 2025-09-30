Скидки
Теннис

Новак Джокович посетил церемонию прощания с тренером Николой Пиличем

Новак Джокович посетил церемонию прощания с тренером Николой Пиличем
24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил церемонию прощания с тренером Николой Пиличем, который скончался 22 сентября в возрасте 86 лет.

На Джоковиче были чёрный костюм, белая рубашка и чёрные солнцезащитные очки. На церемонии Новак находился в кругу своего отца и матери.

Пилич занимался тренерской работой с Джоковичем, хорватом Гораном Иванишевичем, немцем Михаэлем Штихом. Он привёл три разные сборные к титулам на Кубке Дэвиса, будучи капитаном команд. Трижды он побеждал с Западной Германией, однажды с Хорватией и Сербией (в качестве консультанта). Новак считал Пилича своим ментором.

В качестве теннисиста Пилич был шестой ракеткой мира и финалистом «Ролан Гаррос» — 1973 в одиночном разряде. В паре он выигрывал US Open — 1970.

