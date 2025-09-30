Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жасмин Паолини — Мари Боузкова, результат матча 30 сентября, счёт 2:0, 4-й круг турнира в Пекине

Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине, обыграв Мари Боузкову
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В четвёртом круге она обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (24-я в рейтинге) со счётом 6:2, 7:5.

Пекин (ж). 4-й круг
30 сентября 2025, вторник. 17:40 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Боузковой два эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Паолини поспорит с четвёртым номером мирового рейтинга американкой Амандой Анисимовой.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Анисимова — шестая, кто родился после 2000 года и достиг 5 четвертьфиналов на «тысячниках»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android