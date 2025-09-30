Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине, обыграв Мари Боузкову
Поделиться
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В четвёртом круге она обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (24-я в рейтинге) со счётом 6:2, 7:5.
Пекин (ж). 4-й круг
30 сентября 2025, вторник. 17:40 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Мари Боузкова
М. Боузкова
Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Боузковой два эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
За выход в полуфинал соревнований Паолини поспорит с четвёртым номером мирового рейтинга американкой Амандой Анисимовой.
Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 сентября 2025
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
18:54
-
18:37
-
18:14
-
18:11
-
17:55
-
17:47
-
17:47
-
17:36
-
17:24
-
17:14
-
16:55
-
16:44
-
16:29
-
16:25
-
16:13
-
16:00
-
15:30
-
15:19
-
15:07
-
14:53
-
14:41
-
14:41
-
14:34
-
14:29
-
14:23
-
14:15
-
13:47
-
13:35
-
13:25
-
13:19
-
13:02
-
12:57