Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине, обыграв Мари Боузкову

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В четвёртом круге она обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (24-я в рейтинге) со счётом 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках Паолини ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Боузковой два эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Паолини поспорит с четвёртым номером мирового рейтинга американкой Амандой Анисимовой.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей чемпионкой соревнований является американка Кори Гауфф.