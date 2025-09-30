Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, в Пекине (Китай) завершился очередной игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей четвёртого круга.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Четвёртый круг. Результаты матчей 30 сентября:

Белинда Бенчич (Швейцария, 15) – Кори Гауфф (США, 2) — 6:4, 6:7 (4:7), 2:6;

Ева Лис (Германия) – Маккартни Кесслер (США) — 4:6, 6:1, 6:2;

Каролина Мухова (Чехия, 13) – Аманда Анисимова (США, 3) — 6:1, 2:6, 4:6;

Жасмин Паолини (Италия, 6) – Мари Боузкова (Чехия) — 6:2, 7:5.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующая чемпионка турнира — американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она победила Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.