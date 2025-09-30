«Всегда очень тяжело играть против тебя». Алькарас — Фрицу после победы на турнире в Токио

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к пятому номеру мирового рейтинга американцу Тейлору Фрицу после финала турнира ATP-500 в Токио (Япония). Карлос обыграл Тейлора со счётом 6:4, 6:4.

«Хочу начать с Тейлора. Это отличный теннисист, замечательный игрок. Всегда очень тяжело играть против тебя. Поздравляю тебя и твою команду с отличным турниром. Всего наилучшего в оставшейся части сезона», — сказал Алькарас на церемонии награждения.

Для Алькараса титул турнира в Токио стал 24-м в карьере. В рейтинге он не наберёт очков, поскольку выиграл турнир аналогичной категории в Пекине в прошлом году и защищал очки.