Алькарас: лучший сезон на данный момент. Хотя начал год, испытывая ментальные трудности

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о результатах своего сезона после победы на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). В решающем матче испанец обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

«Без сомнения, это был мой лучший сезон на данный момент — восемь титулов и 10 финалов. Это показывает, как усердно я работал, чтобы достичь своих целей с самого начала года. Хотя начал год, испытывая ментальные трудности и внутреннюю борьбу», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Титул в Токио стал для Алькараса 24-м в карьере в восьмым в сезоне. Ранее он одержал победу на турнире в Роттердаме, Монте-Карло, Риме, Лондоне, Цинциннати, а также на US Open и «Ролан Гаррос».