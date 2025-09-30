«Надеюсь, это не последний мой визит сюда». Алькарас — о поддержке трибун в Токио

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о поддержке публики на турнире ATP-500 в Токио (Япония). В решающем матче испанец обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

«Мне было очень приятно играть здесь, перед японскими болельщиками. Именно это и вынесу отсюда, помимо того, что очень доволен своим уровнем. Сыграл отличные матчи, отлично восстановился после растяжения… Надеюсь, это не последний мой визит сюда», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Титул в Токио стал для Алькараса 24-м в карьере в восьмым в сезоне.