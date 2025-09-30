«Надеюсь, это не последний мой визит сюда». Алькарас — о поддержке трибун в Токио
Поделиться
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о поддержке публики на турнире ATP-500 в Токио (Япония). В решающем матче испанец обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.
Токио (м). Финал
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Мне было очень приятно играть здесь, перед японскими болельщиками. Именно это и вынесу отсюда, помимо того, что очень доволен своим уровнем. Сыграл отличные матчи, отлично восстановился после растяжения… Надеюсь, это не последний мой визит сюда», — приводит слова Алькараса Punto de Break.
Титул в Токио стал для Алькараса 24-м в карьере в восьмым в сезоне.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 сентября 2025
-
21:07
-
20:45
-
20:31
-
19:52
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
18:54
-
18:37
-
18:14
-
18:11
-
17:55
-
17:47
-
17:47
-
17:36
-
17:24
-
17:14
-
16:55
-
16:44
-
16:29
-
16:25
-
16:13
-
16:00
-
15:30
-
15:19
-
15:07
-
14:53
-
14:41
-
14:41
-
14:34
-
14:29
-
14:23
-
14:15
-
13:47
-
13:35