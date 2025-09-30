Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь, это не последний мой визит сюда». Алькарас — о поддержке трибун в Токио

«Надеюсь, это не последний мой визит сюда». Алькарас — о поддержке трибун в Токио
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о поддержке публики на турнире ATP-500 в Токио (Япония). В решающем матче испанец обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Токио (м). Финал
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Мне было очень приятно играть здесь, перед японскими болельщиками. Именно это и вынесу отсюда, помимо того, что очень доволен своим уровнем. Сыграл отличные матчи, отлично восстановился после растяжения… Надеюсь, это не последний мой визит сюда», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Титул в Токио стал для Алькараса 24-м в карьере в восьмым в сезоне.

Материалы по теме
Алькарас: лучший сезон на данный момент. Хотя начал год, испытывая ментальные трудности
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android