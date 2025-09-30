ATP отменила штраф Даниилу Медведеву за «недостаточные усилия» в 1/2 финала в Пекине
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) признала ошибочным решении судьи на вышке вынести россиянину Даниилу Медведеву предупреждение за «недостаточные усилия» по ходу третьего сета в полуфинале турнира в Пекине с американцем Лёнером Тьеном (7:5, 5:7, 0:4 отказ).
Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|7
|4
|
|5
|0
Даниил Медведев
Д. Медведев
«После рассмотрения инцидента в полуфинальном матче Даниила Медведева в Пекине судейская коллегия ATP пришла к выводу, что нарушение было назначено ошибочно. Об этом было сообщено Медведеву и его команде после матча, штраф наложен не будет», — говорится в заявлении ATP.
Напомним, во время матча россиянина испытывал судороги. В начале третьего сета судья вынес Медведеву предупреждение. Штраф должен был составить $40 тыс.
