Теннис

ATP отменила штраф Даниилу Медведеву за «недостаточные усилия» в 1/2 финала в Пекине

ATP отменила штраф Даниилу Медведеву за «недостаточные усилия» в 1/2 финала в Пекине
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) признала ошибочным решении судьи на вышке вынести россиянину Даниилу Медведеву предупреждение за «недостаточные усилия» по ходу третьего сета в полуфинале турнира в Пекине с американцем Лёнером Тьеном (7:5, 5:7, 0:4 отказ).

Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 12:10 МСК
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
5 		7 4
7 		5 0
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«После рассмотрения инцидента в полуфинальном матче Даниила Медведева в Пекине судейская коллегия ATP пришла к выводу, что нарушение было назначено ошибочно. Об этом было сообщено Медведеву и его команде после матча, штраф наложен не будет», — говорится в заявлении ATP.

Напомним, во время матча россиянина испытывал судороги. В начале третьего сета судья вынес Медведеву предупреждение. Штраф должен был составить $40 тыс.

