ATP отменила штраф Даниилу Медведеву за «недостаточные усилия» в 1/2 финала в Пекине

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) признала ошибочным решении судьи на вышке вынести россиянину Даниилу Медведеву предупреждение за «недостаточные усилия» по ходу третьего сета в полуфинале турнира в Пекине с американцем Лёнером Тьеном (7:5, 5:7, 0:4 отказ).

«После рассмотрения инцидента в полуфинальном матче Даниила Медведева в Пекине судейская коллегия ATP пришла к выводу, что нарушение было назначено ошибочно. Об этом было сообщено Медведеву и его команде после матча, штраф наложен не будет», — говорится в заявлении ATP.

Напомним, во время матча россиянина испытывал судороги. В начале третьего сета судья вынес Медведеву предупреждение. Штраф должен был составить $40 тыс.