«Это особенное место». Синнер поделился эмоциями после выхода в финал турнира в Пекине

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями после выхода в финал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В 1/2 финала итальянец обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

- Третий раз в Пекине и третий финал. Как ты себя чувствуешь в этот момент?

— Здорово снова быть в финале. Это особенное место, действительно особенное. Было много напряжённых матчей, включая сегодняшний. Я ещё счастливее, что могу сыграть здесь ещё один финал. Каждый год отличается от предыдущего, я очень доволен. Посмотрим, как всё будет завтра, — сказал Синнер на пресс-конференции.