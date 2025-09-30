Скидки
«Это особенное место». Синнер поделился эмоциями после выхода в финал турнира в Пекине

«Это особенное место». Синнер поделился эмоциями после выхода в финал турнира в Пекине
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями после выхода в финал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В 1/2 финала итальянец обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

Пекин (м). 1/2 финала
30 сентября 2025, вторник. 09:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

- Третий раз в Пекине и третий финал. Как ты себя чувствуешь в этот момент?
— Здорово снова быть в финале. Это особенное место, действительно особенное. Было много напряжённых матчей, включая сегодняшний. Я ещё счастливее, что могу сыграть здесь ещё один финал. Каждый год отличается от предыдущего, я очень доволен. Посмотрим, как всё будет завтра, — сказал Синнер на пресс-конференции.

