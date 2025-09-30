«В последние дни была небольшая диарея». Синнер — о проблемах в 1/2 финала в Пекине

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём физическом состоянии после полуфинального матча на турнире ATP-500 в Пекине (Китай). Итальянец обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

— Как у тебя физическое состояние? В какой-то момент казалось, что у тебя проблемы с левой ногой. А в конце казалось, что у тебя были судороги. Как обстоят дела?

— Ничего серьёзного. В последние дни у меня была небольшая диарея, потерял немного жидкости. К тому же матч был тяжёлым и напряжённым, однако чувствую себя хорошо. Это был комплекс факторов, последние дни были не из лёгких, но за завтра не беспокоюсь, всё под контролем, — сказал Синнер на пресс-конференции.