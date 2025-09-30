Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В последние дни была небольшая диарея». Синнер — о проблемах в 1/2 финала в Пекине

«В последние дни была небольшая диарея». Синнер — о проблемах в 1/2 финала в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о своём физическом состоянии после полуфинального матча на турнире ATP-500 в Пекине (Китай). Итальянец обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:3, 4:6, 6:2.

— Как у тебя физическое состояние? В какой-то момент казалось, что у тебя проблемы с левой ногой. А в конце казалось, что у тебя были судороги. Как обстоят дела?
— Ничего серьёзного. В последние дни у меня была небольшая диарея, потерял немного жидкости. К тому же матч был тяжёлым и напряжённым, однако чувствую себя хорошо. Это был комплекс факторов, последние дни были не из лёгких, но за завтра не беспокоюсь, всё под контролем, — сказал Синнер на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Это особенное место». Синнер поделился эмоциями после выхода в финал турнира в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android