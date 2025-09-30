Экс-наставник Медведева Жиль Сервара высказался о новом тренерском штабе россиянина

Бывший тренер чемпиона US Open — 2021 Даниила Медведева Жиль Сервара высказался о новом тренерском штабе россиянина.

— Вы помогали Даниилу с выбором нового тренера?

— Мы много это обсуждали. Высказал ему свои мысли. Думаю, что он сделал классный выбор, назначив Томаса Юханссона. Томас ― хороший тренер и человек. Он многое знает о теннисе и тренерской доле. Желаю им всего наилучшего.

— Что новый штаб может привнести в игру Медведева?

— С самого начала мы работали над тем, чтобы Даниил был смелым и наглым, когда это нужно. И сейчас это нужно в его игру вернуть. Он не должен сомневаться в своих ударах, идти вперёд, не бояться. Это соревнование с самим собой. Даниил не должен много думать о последующем ударе, потому что это вызывает сомнения, — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

