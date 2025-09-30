«Рад, несмотря на некоторые взлёты и падения». Синнер — о победе в 1/2 финала в Пекине

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над австралийцем Алексом де Минором в полуфинале турнира ATP-500 в Пекине (Китай). Счёт — 6:3, 4:6, 6:2.

— Насколько важными были первые геймы третьего сета, в которых ты спас несколько брейк-пойнтов?

— Да, это определённо был ключевой момент в третьем сете. Когда удаётся сделать брейк и сохранить подачу — это хороший знак. Потом я попытался играть более агрессивно, и это сработало. Матч был очень равным, он здорово играл в теннис. Это была очень физическая игра, матч высокого уровня, и я очень доволен победой. В целом я очень рад, несмотря на некоторые взлёты и падения, — сказал Синнер на пресс-конференции.