Теннис

Янник Синнер рассказал, следит ли он за теннисными турнирами, где не принимает участия

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, следит ли он за матчами на тех турнирах, где не принимает участия.

— Когда в одну неделю проходят два турнира категории ATP-500, удаётся ли тебе следить за тем, что происходит на другом турнире, или ты полностью сосредоточен на своём?
— Слежу за другими матчами, в том числе и за Токио. Мне нравится смотреть теннис, я большой поклонник нашего спорта. Никогда не участвовал в турнире в Токио, но, судя по тому, что вижу по телевизору, условия игры там немного отличаются от тех, что здесь, — сказал Синнер на пресс-конференции.

