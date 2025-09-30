Скидки
Главная Теннис Новости

«Считаю, что это вредит некоторым турнирам WTA-500». Гауфф — о плотном календаре в туре

«Считаю, что это вредит некоторым турнирам WTA-500». Гауфф — о плотном календаре в туре
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о плотном календаре в туре.

«Полагаю, с точки зрения бизнеса это может иметь смысл. Но с точки зрения здоровья игроков я не совсем согласна. Думаю, я в основном играла столько, сколько смогла, и просто невозможно выдерживать ритм шести турниров WTA-500. Это просто невозможно. Особенно сейчас, когда всё больше событий длится две недели, нет смысла нагружать организм. Как устроен сезон, обычно, кроме травяного, идут два подряд турнира категории 1000, а потом «Большой шлем», перед которым — турнир WTA-500.

Не всегда разумно играть турниры WTA-500, зная, что, скорее всего, предстоят четыре недели тенниса, а затем «Большой шлем», выполнение обязательств перед спонсорами и прочее. Безусловно, хотела бы увидеть решение, которое сократит сезон. Считаю, что это вредит некоторым турнирам WTA-500. Например, хотела сыграть в Вашингтоне в этом году. Но знала, что не смогу сыграть в Вашингтоне и потом две недели подряд в Цинциннати и Монреале. Думаю, это вредит турниру из-за календаря. Без сомнения, мне бы хотелось увидеть, как мы сможем уравновесить это, чтобы игрокам было немного легче принимать решения по турнирам», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Новости. Теннис
