Циньвэнь: не считаю, что календарь слишком плотный, ведь выживает сильнейший

Девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь высказалась о жалобах игроков на слишком загруженный календарь.

«Хочу сказать, что это часть игры. Будучи профессиональными спортсменами, мы должны участвовать во многих турнирах, потому что таков распорядок сезона. Думаю, моя ситуация отличается от других. Недавно перенесла операцию, решение играть в Пекине было принято спонтанно. Но это правильное решение для меня, потому что хочу понять, в каком состоянии сейчас моё тело. Теперь знаю, чтобы сыграть третий сет, приходится делать слишком много ударов. Но не считаю, что календарь слишком плотный для профессиональных игроков, ведь выживает сильнейший — это правило, которым я руководствуюсь», — приводит слова Циньвэнь We Love Tennis.

Напомним, до турнира в Пекине Чжэн Циньвэнь не выходила на корт с момента поражения в первом круге Уимблдона-2025. Она перенесла операцию на правом локте.