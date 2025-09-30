Скидки
Карлос Алькарас выразил особую благодарность своему физиотерапевту после победы в Токио

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поблагодарил своего физиотерапевта Хуанхо Морено после победы на турнире ATP-500 в Токио (Япония). В матче первого круга испанец получил повреждение лодыжки.

«Особенно хочу поблагодарить Хуанхо за работу, которую ты проделал, чтобы я был в хорошей форме для участия в турнире после того, как подвернул лодыжку в первом круге. Большое спасибо за эту ещё одну замечательную неделю», — приводит слова Алькараса We Love Tennis.

Титул в Токио стал для Алькараса 24-м в карьере в восьмым в сезоне. Ранее он одержал победу на турнире в Роттердаме, Монте-Карло, Риме, Лондоне, Цинциннати, а также на US Open и «Ролан Гаррос».

