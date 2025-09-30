Анисимова одержала первую победу с 2022 года над топ-20 после поражения в первом сете
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова одержала свою первую победу в матче с соперницей из топ-20 после поражения в первом сете с тех пор, как обыграла Каролину Плишкову в Сан-Хосе (1/8 финала) в 2022 году. После этого она проиграла 11 следующих таких матчей.
Пекин (ж). 4-й круг
30 сентября 2025, вторник. 15:20 МСК
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
Аманда Анисимова
А. Анисимова
В четвёртом круге «тысячника» в Пекине Аманда обыграла 15-ю ракетку мира Каролину Мухову из Чехии. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:2, 6:4. В четвертьфинале американка сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.
Действующая чемпионка турнира в Пекине — американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она победила Мухову со счётом 6:1, 6:3.
