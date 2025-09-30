Скидки
Теннис

Анисимова одержала первую победу с 2022 года над топ-20 после поражения в первом сете

Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова одержала свою первую победу в матче с соперницей из топ-20 после поражения в первом сете с тех пор, как обыграла Каролину Плишкову в Сан-Хосе (1/8 финала) в 2022 году. После этого она проиграла 11 следующих таких матчей.

Пекин (ж). 4-й круг
30 сентября 2025, вторник. 15:20 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
1 		6 6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

В четвёртом круге «тысячника» в Пекине Аманда обыграла 15-ю ракетку мира Каролину Мухову из Чехии. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:2, 6:4. В четвертьфинале американка сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

Действующая чемпионка турнира в Пекине — американка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она победила Мухову со счётом 6:1, 6:3.

