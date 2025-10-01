Скидки
Теннис

Алькарас — о календаре: подумываю пропускать часть обязательных турниров для своего блага

Алькарас — о календаре: подумываю пропускать часть обязательных турниров для своего блага
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на слова представительницы Польши Иги Швёнтек о том, как длительный сезон влияет на выбор турниров теннисистами.

«Думаю, расписание действительно очень плотное. Нужно что-то делать с календарём. Мне кажется, слишком много обязательных турниров подряд. Введены правила, что мы должны играть «Мастерсы», турниры 500 и так далее. Но слишком много правил, из-за которых у нас, теннисистов, нет выбора — играть или нет.

Честно говоря, буду думать в будущем, стоит ли пропускать некоторые обязательные турниры, чтобы сохранять физическую форму и хорошее состояние. Конечно, это не только про физику. Ментально это тоже очень тяжело — играть столько обязательных турниров подряд или столько турниров без возможности отдохнуть психологически. Подумываю пропускать часть обязательных турниров для своего же блага. Я согласен с Игой и думаю, что многие игроки так поступят», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Швёнтек: травм много, и это из-за слишком длинного и интенсивного сезона
