«Всё налаживается». Бен Шелтон высказался о восстановлении после травмы плеча

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о восстановлении после травмы плеча, которую он получил на US Open.

«Всё налаживается. Как и при любой травме, для восстановления нужно время. Я бы не поехал на турнир, если бы не считал, что готов, поэтому пропустил несколько, но теперь должен быть готов», — приводит слова Шелтона официальный сайт ATP.

Бен Шелтон сыграет на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). Американец является шестым сеяным и во втором круге соревнований сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Александр Мюллер (Франция).

Турнир в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.

