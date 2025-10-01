«Очень взволнован». Шелтон — о возможности квалифицироваться на Итоговый турнир ATP

Шестая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о возможности квалифицироваться на Итоговый турнир ATP. В чемпионской гонке американец сейчас идёт шестым.

«Очень взволнован. Впервые оказался в хорошем положении на этом этапе сезона, чтобы попасть в Турин. Надеюсь, у меня будет ещё пара хороших результатов, чтобы преодолеть эту черту. Доволен своей игрой в этом году и тем, чего смог добиться. Я ещё не закончил, есть планы на этот год, посмотрим, где буду через месяц», — приводит слова Шелтона официальный сайт ATP.

Шелтон сыграет на «Мастерсе» в Шанхае (Китай). Во втором круге соревнований он сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Александр Мюллер (Франция).