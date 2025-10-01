Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли в финале «пятисотника» в Пекине в парном разряде
В ночь с 30 сентября на 1 октября мск в столице Китая Пекине завершился финальный матч мужского хардового турнира категории ATP-500 в парном разряде, в котором российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв встретились с имеющей третий посев парой Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания). Встреча закончилась победой Хелиёваары и Паттена на чемпионском тай-брейке — 4:6, 6:3, 10:8.
Пекин — парный разряд (м). Финал
01 октября 2025, среда. 06:30 МСК
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|0 8
|
|6
|1 10
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен
Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Рублёв и Хачанов семь раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали один из шести брейк-пойнтов. Хелиёваара и Паттен выполнили четыре эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграли один из двух заработанных за матч брейк-пойнтов.
Комментарии
