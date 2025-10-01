Скидки
Теннис

Карен Хачанов/Андрей Рублёв — Харри Хелиёваара/Генри Паттен, результат матча 1 октября, счёт 1:2, финал ATP-500 в Пекине

Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли в финале «пятисотника» в Пекине в парном разряде
Комментарии

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск в столице Китая Пекине завершился финальный матч мужского хардового турнира категории ATP-500 в парном разряде, в котором российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв встретились с имеющей третий посев парой Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания). Встреча закончилась победой Хелиёваары и Паттена на чемпионском тай-брейке — 4:6, 6:3, 10:8.

Пекин — парный разряд (м). Финал
01 октября 2025, среда. 06:30 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0 8
4 		6 1 10
         
Харри Хелиёваара
Финляндия
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Великобритания
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Рублёв и Хачанов семь раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали один из шести брейк-пойнтов. Хелиёваара и Паттен выполнили четыре эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграли один из двух заработанных за матч брейк-пойнтов.

