Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли в финале «пятисотника» в Пекине в парном разряде

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск в столице Китая Пекине завершился финальный матч мужского хардового турнира категории ATP-500 в парном разряде, в котором российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв встретились с имеющей третий посев парой Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания). Встреча закончилась победой Хелиёваары и Паттена на чемпионском тай-брейке — 4:6, 6:3, 10:8.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Рублёв и Хачанов семь раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали один из шести брейк-пойнтов. Хелиёваара и Паттен выполнили четыре эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграли один из двух заработанных за матч брейк-пойнтов.