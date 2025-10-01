«Мы могли застрять в прошлом». Жиль Сервара ― о причинах расставания с Медведевым

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара рассказал, как относится сегодня к решению прекратить сотрудничество со спортсменом.

— Жиль, прошёл месяц после расставания с Даниилом. Что-то изменилось в ваших мыслях за этот месяц?

— То же самое, что сказал месяц назад, ха-ха. Это было потрясающее время. Я действительно желаю ему самого лучшего, как и себе. Жизнь продолжается после 10 лет потрясающих отношений, переживаний, приключений и успеха. Я благодарен богу и жизни, что у меня появился шанс быть важным человеком в жизни Даниила, стать частью его побед. Это начало чего-то нового для нас обоих.

— С момента, как вы решили прекратить сотрудничество, был хоть один день, когда вы пожалели об этом?

— Нет, это было на 100% верное решение и для меня, и для него. Если ты начинаешь сомневаться, это не даёт возможности двигаться дальше. Это был лучший момент для нас обоих, чтобы в теннисе пойти другими путями. Иначе мы могли застрять в прошлом. А застревать нельзя ― это очень важно. Для наших карьер было необходимо ощутить свободу от наших отношений и переживаний. Но, повторюсь, мы прошли через многое, и для меня это честь, — рассказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

31 августа 2025 года стало известно, что Даниил Медведев прекратил многолетнее сотрудничество с французским тренером Жилем Сервара.

Видео: Медведев и Рублёв тренируются с тренерами Сафиным и Сервара