«Ему не хватает скорости, мощи, подачи». Пивоварова — о слабых местах Тьена

Российская теннисистка и бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о слабых местах американского теннисиста Лёнера Тьена.

«Ему не хватает скорости, мощи, подачи – есть ощущение, что он просто вводит мяч в игру», — сказала Пивоварова в эфире BB Tennis.

Тьен вышел в финал турнира в Пекине после снятия Медведева при счёте 5:7, 7:5, 0:4. В матче за титул он встречается с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Действующим победителем турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, который не принял участия в текущем розыгрыше.