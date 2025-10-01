39-летний Гаэль Монфис объявил о завершении карьеры в 2026 году

53-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис объявил о завершении профессиональной карьеры в 2026 году. Игрок полностью проведёт весь следующий сезон. Последним турниром Монфиса станет «Мастерс» в Париже.

Ранее 39-летний Монфис получил травму во время матча первого круга на турнире ATP-250 в Чэнду (Китай). Он играл с Александром Шевченко из Казахстана и не смог продолжить встречу при счёте 6:7 (3:7), 6:3, 1:0.

Монфис — полуфиналист двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победитель 13 турниров ATP в одиночном разряде, бывшая шестая ракетка мира в одиночном разряде, двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе национальной команды Франции.