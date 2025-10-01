Сонай Картал — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Пекина

Сегодня, 1 октября, российская теннисистка пятая ракетка мира Мирра Андреева проведёт матч 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Её соперницей стала 81-я ракетка мира из Великобритании Сонай Картал. Встреча начнётся не ранее 11:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Сонай Картал на хардовом турнире в Пекине.

Российская и британская теннисистки до этого момента не проводили очных встреч на турнирах под эгидой WTA. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.