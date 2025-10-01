Даниил Медведев 50 турниров подряд не может выиграть титул ATP

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев 50 турниров подряд не может выиграть титул турнира категории ATP.

На текущий момент больше турниров без трофея провели итальянец Лоренцо Музетти (71) и представитель Испании Алехандро Давидович-Фокина (135).

Ранее Медведев снялся с полуфинального матча турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В поединке за выход в финал он со счётом 7:5, 5:7, 0:4 уступил американцу Лёнеру Тьену. Медведев испытывал проблемы с судорогами в концовке второго и в начале третьего сета. Во второй партии Даниил подавал на матч при счёте 5:3.