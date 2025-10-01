Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев 50 турниров подряд не может выиграть титул ATP

Даниил Медведев 50 турниров подряд не может выиграть титул ATP
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев 50 турниров подряд не может выиграть титул турнира категории ATP.

На текущий момент больше турниров без трофея провели итальянец Лоренцо Музетти (71) и представитель Испании Алехандро Давидович-Фокина (135).

Ранее Медведев снялся с полуфинального матча турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В поединке за выход в финал он со счётом 7:5, 5:7, 0:4 уступил американцу Лёнеру Тьену. Медведев испытывал проблемы с судорогами в концовке второго и в начале третьего сета. Во второй партии Даниил подавал на матч при счёте 5:3.

Материалы по теме
«Кто ты такой, чтобы решать за меня?» Разбор скандала в матче Даниила Медведева в Пекине
«Кто ты такой, чтобы решать за меня?» Разбор скандала в матче Даниила Медведева в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android