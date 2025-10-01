Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Экс-тренер Даниила Медведева Жиль Сервара подробно рассказал о причинах спада россиянина

Экс-тренер Даниила Медведева Жиль Сервара подробно рассказал о причинах спада россиянина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара подробно рассказал о причинах спада спортсмена.

— В этом сезоне Медведев не закрыл много игр, в которых подавал на победу в матче. Это психология и менталка?
— Менталка включает в себя слишком много вещей, поэтому очень тяжело ответить на этот вопрос. Я бы сказал, что это что-то невидимое, что не даёт Даниилу играть в свой лучший теннис прямо сейчас. То, о чём ты говоришь, происходило слишком часто в этом году. Это оказало большое влияние на текущий сезон. Ведь мы знаем, что Медведев может найти свою лучшую форму в любой момент, если он уверен в себе. В такие моменты он находит магию. Поэтому если бы он закрыл тот матч с Тьеном в Австралии, мы вполне могли увидеть его в финале того турнира. То же самое было с Муте в Вашингтоне, с Бонзи на Уимблдоне и US Open. Да даже сейчас на турнирах в Ханчжоу и Пекине.

Я бы не называл это ментальной проблемой. Это что-то большее. Я бы сказал, что это человеческий фактор. Даниил столкнулся с проблемами, которые касаются людского характера, а не теннисного. Только он может понять, — с чем именно. Даниил сейчас похож на человека, который взбирается на гору, а перед ним препятствие в виде пожара. И тому нужно как-то перепрыгнуть этот пожар, чтобы достичь вершины. Так и Медведеву нужно это преодолеть, чтобы снова стать тем, кем он был, — рассказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

31 августа 2025 года стало известно, что Даниил Медведев прекратил многолетнее сотрудничество с французским тренером Жилем Сервара.

Материалы по теме
«Кто ты такой, чтобы решать за меня?» Разбор скандала в матче Даниила Медведева в Пекине
«Кто ты такой, чтобы решать за меня?» Разбор скандала в матче Даниила Медведева в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android