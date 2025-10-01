Экс-тренер Медведева Сервара рассказал о первых мыслях сразу после ухода от теннисиста

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара рассказал о первых мыслях сразу после ухода от подопечного.

— Какие мысли были в вашей голове, когда вы вели этот разговор с Медведевым о прекращении сотрудничества после US Open?

— Первая мысль была ясной — это был микс счастья и грусти. Грусть была от того, что наше приключение закончилось. А счастье, потому что я испытал облегчение. Мы остановились в нужный момент, — рассказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

31 августа 2025 года стало известно, что Даниил Медведев прекратил многолетнее сотрудничество с французским тренером Жилем Сервара.