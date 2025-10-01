Экс-тренер Медведева рассказал, чем помешало добавление Жиля Симона в команду теннисиста

Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева француз Жиль Сервара рассказал, чем помешало добавление Жиля Симона в команду теннисиста.

— Сразу после завершения работы с Даниилом вы сказали, что вам пришлось восстанавливать теннис Медведева из-за работы с Жилем Симоном, что при нём началась стагнация. Что имели в виду?

— Каждый раз, когда ты добавляешь кого-то в свою команду, ты должен найти баланс между командой и игроком, найти нужную энергию, потому что она меняется. Отношения в команде тоже меняются. Команда сразу приобретает другое лицо. И с этим не так легко справиться. Всё это сказалось.

— Но если всё-таки вернуться к Симону. Его приглашение в команду было ошибкой?

— С одной стороны, это могло принести хорошие вещи, дать толчок для развития. В этом и была цель этого сотрудничества. С другой — это принесло непростые вещи в команду, и динамика была нарушена. Но я не считаю, что нам не стоило этого делать. Это не было ошибкой. Приглашение Симона — не стало главной причиной этого непростого сезона, — рассказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

31 августа 2025 года стало известно, что Даниил Медведев прекратил многолетнее сотрудничество с французским тренером Жилем Сервара.