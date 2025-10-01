Анастасия Потапова не смогла выйти в 1/4 финала Пекина, проиграв Линде Носковой

Российская теннисистка 59-я ракетка мира Анастасия Потапова уступила представительнице Чехии Линде Носковой (27-я строчка рейтинга) в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Счёт — 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время Потаповой удалось реализовать три брейк-пойнта из девяти возможных. Она не выполнила ни одного эйса и допустила четыре двойные ошибки. Носкова выполнила три подачи навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, а также допустила шесть двойных ошибок.

В четвертьфинале соревнований Линда Носкова сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Сонай Картал (Великобритания).