Теннис

Анастасия Потапова — Линда Носкова, результат матча 1 октября 2025, счет 0:2, 1/8 финала WTA-1000 в Пекине

Анастасия Потапова не смогла выйти в 1/4 финала Пекина, проиграв Линде Носковой
Анастасия Потапова
Комментарии

Российская теннисистка 59-я ракетка мира Анастасия Потапова уступила представительнице Чехии Линде Носковой (27-я строчка рейтинга) в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Счёт — 2:6, 4:6.

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 09:40 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За это время Потаповой удалось реализовать три брейк-пойнта из девяти возможных. Она не выполнила ни одного эйса и допустила четыре двойные ошибки. Носкова выполнила три подачи навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, а также допустила шесть двойных ошибок.

В четвертьфинале соревнований Линда Носкова сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Сонай Картал (Великобритания).

Сонай Картал — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Пекина
Комментарии
