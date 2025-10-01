Скидки
Теннис

Янник Синнер — Лёнер Тьен, результат матча 1 октября 2025, счет 2:0, финал ATP-500 в Пекине

Янник Синнер стал чемпионом турнира ATP-500 в Пекине, обыграв в финале Тьена
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче за титул он обыграл американца Лёнера Тьена. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Пекин (м). Финал
01 октября 2025, среда. 09:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. За это время Синнер выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Тьена ни одного эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Отметим, что Синнер завоевал свой 21-й титул в карьере. Он шестой раз стал чемпионом турнира категории ATP-500.

Комментарии
