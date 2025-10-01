Янник Синнер стал чемпионом турнира ATP-500 в Пекине, обыграв в финале Тьена

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче за титул он обыграл американца Лёнера Тьена. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. За это время Синнер выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Тьена ни одного эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Отметим, что Синнер завоевал свой 21-й титул в карьере. Он шестой раз стал чемпионом турнира категории ATP-500.