Лёнер Тьен поделился эмоциями после поражения от Синнера в финале турнира в Пекине

52-я ракетка мира, 19-летний американский теннисист Лёнер Тьен прокомментировал поражение в финале турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче за титул он уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6.
«Это была замечательная неделя. Мне здесь очень понравилось. Всё было замечательно с тех пор, как я приехал в Китай. Я здесь впервые. Пытаюсь всё впитать. Пока что всё просто потрясающе. Я очень счастлив. Все так гостеприимны с тех пор, как я приехал сюда. Я очень благодарен всем вам. Поздравляю Янника с отличной неделей и очередным титулом. Было здорово разделить с тобой сегодня корт. Удачи в оставшейся части сезона», — сказал Тьен в интервью на корте.
Отметим, что Синнер завоевал свой 21-й титул в карьере. Он шестой раз стал чемпионом турнира категории ATP-500.
