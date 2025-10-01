Янник Синнер завоевал 21-й титул в карьере и 18-й на хардовом покрытии
Поделиться
Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер завоевал 21-й титул в профессиональной карьере. Сегодня, 1 октября, он одержал победу на соревнованиях категории АТР-500 в Пекине (Китай), обыграв американца Лёнера Тьена.
Этот титул для него также стал 18-м по счёту на хардовом покрытии.
Пекин (м). Финал
01 октября 2025, среда. 09:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Встреча итальянца и американца продолжалась 1 час 13 минут. За это время Синнер выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Тьена шесть двойных ошибок, ни одного реализованного брейк-пойнта из двух возможных, а также ни одной выполненной подачи навылет.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 октября 2025
-
11:05
-
10:59
-
10:50
-
10:47
-
10:30
-
10:25
-
10:00
-
09:48
-
09:39
-
09:33
-
09:27
-
09:00
-
08:33
-
08:15
-
00:56
-
00:32
-
00:12
- 30 сентября 2025
-
23:51
-
23:40
-
23:19
-
22:53
-
22:35
-
22:21
-
21:57
-
21:51
-
21:21
-
21:07
-
20:45
-
20:31
-
19:52
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
18:54
-
18:37