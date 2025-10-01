Скидки
Теннис

Янник Синнер завоевал 21-й титул в карьере и 18-й на хардовом покрытии

Янник Синнер
Комментарии

Итальянский теннисист вторая ракетка мира Янник Синнер завоевал 21-й титул в профессиональной карьере. Сегодня, 1 октября, он одержал победу на соревнованиях категории АТР-500 в Пекине (Китай), обыграв американца Лёнера Тьена.

Этот титул для него также стал 18-м по счёту на хардовом покрытии.

Пекин (м). Финал
01 октября 2025, среда. 09:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Встреча итальянца и американца продолжалась 1 час 13 минут. За это время Синнер выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Тьена шесть двойных ошибок, ни одного реализованного брейк-пойнта из двух возможных, а также ни одной выполненной подачи навылет.

