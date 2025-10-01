Янник Синнер одержал 63-ю победу подряд на харде против игроков вне топ-10
Теннисист из Италии Янник Синнер одержал 63-ю подряд победу на хардовом покрытии против игроков вне топ-10 мирового рейтинга. Беспроигрышная серия итальянца длится с 2023 года с турнира в Шанхае.
Сегодня, 1 октября, Синнер завоевал титул турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай), обыграв американца Лёнера Тьена (52-я ракетка мира). Он стал 18-м по счёту в его карьере на харде.
Пекин (м). Финал
01 октября 2025, среда. 09:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Встреча итальянца и американца продолжалась 1 час 13 минут. За это время Синнер выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Тьена шесть двойных ошибок, ни одного реализованного брейк-пойнта из двух возможных, а также ни одной выполненной подачи навылет.
