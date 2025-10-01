Экс-тренер Медведева Сервара: после Галле я думал, что нас ждёт чудесный Уимблдон

Бывший тренер россиянина Даниила Медведева француз Жиль Сервара рассказал, что после травяного турнира ATP-500 в Галле теннисист мог найти свою игру.

«Я думал только о том, как улучшить результаты Даниила, как делать свою работу лучше. Так было и в этом сезоне, когда я задумался, что нам надо прекратить работу. Потому что после турнира в Галле я был очень воодушевлён. Я думал, что нас ждёт чудесный Уимблдон, что мы сумели изменить динамику. Но потом случился вылет с Уимблдона, поражение от Муте в Вашингтоне, и я подумал: «Дерьмо! Мы были на правильном пути…» Ведь Даниил реально вложил много сил во все эти матчи, которые он должен был выиграть, но не дожал. И после этого я впервые задумался, что нам нужно что-то менять в отношениях друг с другом», — рассказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

31 августа 2025 года стало известно, что Даниил Медведев прекратил многолетнее сотрудничество с французским тренером Жилем Сервара.