Теннис

Потапова взяла медицинский тайм-аут во втором сете матча с Линдой Носковой в Пекине

Потапова взяла медицинский тайм-аут во втором сете матча с Линдой Носковой в Пекине
Российская теннисистка 59-я ракетка мира Анастасия Потапова взяла медицинскую паузу при счёте 2:6, 4:5 в матче с представительницей Чехии Линдой Носковой (27-я строчка рейтинга) в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Россиянка испытывает проблемы с правым плечом. К Потаповой подошёл физиотерапевт. Отметим, что тайм-аут не занял много времени и матч возобновился через несколько минут.

Фото: скриншот трансляции

Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 09:40 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

В четвертьфинале соревнований категории WTA-1000 в столице Китая Пекине победительница этого матча сыграет с сильнейшей в противостоянии между Миррой Андреевой (Россия) и Сонай Картал (Великобритания).

