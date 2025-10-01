Потапова взяла медицинский тайм-аут во втором сете матча с Линдой Носковой в Пекине
Российская теннисистка 59-я ракетка мира Анастасия Потапова взяла медицинскую паузу при счёте 2:6, 4:5 в матче с представительницей Чехии Линдой Носковой (27-я строчка рейтинга) в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).
Россиянка испытывает проблемы с правым плечом. К Потаповой подошёл физиотерапевт. Отметим, что тайм-аут не занял много времени и матч возобновился через несколько минут.
Фото: скриншот трансляции
Пекин (ж). 4-й круг
01 октября 2025, среда. 09:40 МСК
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Линда Носкова
Л. Носкова
В четвертьфинале соревнований категории WTA-1000 в столице Китая Пекине победительница этого матча сыграет с сильнейшей в противостоянии между Миррой Андреевой (Россия) и Сонай Картал (Великобритания).
